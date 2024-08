Wiener Börse startet höher, Semperit-Aktie gewinnt 4,44 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. Für den Leitindex ATX ging es in den ersten Handelsminuten um 0,32 Prozent auf 3.579,75 Einheiten hinauf. Im Fokus standen in der Früh Ergebnisse der Semperit.

Die Titel des Gummi- und Kautschukkonzerns steigerten sich nach der Vorlage von Halbjahreszahlen um 4,44 Prozent. Die Experten der Erste Group schrieben in einem Kommentar zu den vorgelegten Zahlen, dass diese überwiegend im Rahmen der Erwartungen lagen. Der mittelfristige Ausblick sehe "vielversprechend" aus.

Semperit hatte im ersten Halbjahr 2024 einen leichten Umsatzrückgang von annähernd drei Prozent zu spüren bekommen. Das Betriebsergebnis (EBIT) brach um deutlichere 18,6 Prozent ein. Nach Steuern lag das Ergebnis bei 9,6 Mio. Euro und damit deutlich über den im Vorjahr verbuchten 3,6 Mio.

