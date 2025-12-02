ATX
|
5 059,24
|
13,87
|
0,27 %
|
02.12.2025 09:12:00
Wiener Börse startet im Plus - ATX gewinnt 0,1 Prozent
Die Wiener Börse hat am Dienstag auf rekordhohem Niveau weiter zugelegt. Wenige Minuten nach Handelsbeginn notierte der ATX 0,13 Prozent höher bei 5.052 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,15 Prozent auf 2.514 Zähler. Mit leichten Gewinnen zeigte sich auch das europäische Umfeld.
Unterstützung lieferten im frühen Geschäft die Papiere der Erste Group, die nach einer Hochstufung durch die Barclays um 1,2 Prozent anzogen.
Im Blick stehen zudem Inflationsdaten aus der Eurozone, die am Vormittag zur Veröffentlichung anstehen. Darüber hinaus dürften die Marktakteure die aktuellen Entwicklungen in den Friedensbemühungen um den Ukraine-Krieg verfolgen. Am Berichtstag soll der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, in Moskau den russischen Machthaber Wladimir Putin zu Gesprächen über den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges treffen.
spa/moe
ISIN AT0000999982

