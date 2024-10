Wiener Börse startet im Plus - ATX legt 0,26 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.30 Uhr um 0,26 Prozent auf 3.558,80 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,21 Prozent auf 1.773,50 Zähler. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich dagegen zu Sitzungsbeginn überwiegend im roten Bereich.

In Wien blieb es meldungsseitig sehr ruhig, auch Impulse von Analystenseite fehlten bis dato. Bankaktien zeigten sich im Plus und stützten so den ATX. BAWAG legten 0,1 Prozent zu, Raiffeisen Bank International kletterten um 0,6 Prozent und Erste Group gewannen 0,4 Prozent. Sehr fest zeigten sich auch die Papiere von Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann, die um 1,3 Prozent anzogen. Papiere von Branchenkollege OMV stiegen um 0,4 Prozent.

