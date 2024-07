Wiener Börse startet im Plus, BAWAG gewinnen 1,4 Prozent

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. Der ATX steigerte sich in den ersten Handelsminuten um 0,36 Prozent auf 3.687,93 Einheiten. Am Berichtstag richten sich die Blicke auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die EZB dürfte die Zinsen nach der jüngsten Senkung im Vormonat wohl nicht erneut antasten. "Ein neuerlicher Leitzinsschritt ist zwar avisiert, aber wir werden uns bis September gedulden müssen", schrieben in der Früh die Experten der LBBW. "Auch eine Änderung am generellen Ausblick ist nicht zu erwarten", hieß es von der Commerzbank.

Unter den Einzelwerten richten sich die Blicke auf die BAWAG, die mit frischen Quartalszahlen aufwartete. Unterm Strich blieben der Bank im ersten Halbjahr 2024 342,1 Mio. Euro, das ist ein Plus von 7 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Die Aktien stiegen zunächst um 0,7 Prozent.

