Wiener Börse startet im Plus, CA Immo legen 9 Prozent zu

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 10.15 Uhr um 0,49 Prozent auf 3.635,63 Punkte. Auch anderen Börsen in Europa ging es nach starken Vortagesgewinnen noch ein Stück weiter nach oben. So konnte der deutsche DAX mit einem kleinen Plus seine Rekordjagd fortsetzen. Für gute Börsenstimmung sorgten zuletzt die Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung in China.

Stark gesucht waren in Wien die Aktien der CA Immo und gewannen im Frühhandel 10,5 Prozent auf 24,18 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien zuletzt von "Reduce" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel wurde bei 27,5 Euro belassen.

Die Analysten sehen keine fundamentale Rechtfertigung für den zuletzt starken Kurseinbruch der CA Immo und haben ihre Empfehlung daher geändert. Man sehe nun, dass Leerverkäufer ihre Positionen reduzieren, was eine gute Indikation für eine Trendwende sei, schreibt der Erste-Analyst Christoph Schultes.

Unter den größeren Gewinnern fanden sich auch die Titel des Branchenkollegen Immofinanz mit einem Plus von 4,2 Prozent. Lenzing und Schoeller Bleckmann stiegen jeweils um gut 3 Prozent. Die größten ATX-Verlierer waren die Bankwerte BAWAG, Erste Group und Raiffeisen Bank International mit Verlusten von um die ein Prozent.

Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf die am Nachmittag anstehenden US-Daten, und hier vor allem die als wichtige Inflationskennzahlen geltenden Deflatoren für den privaten Konsum liefern. "Die Jahresrate des Gesamtdeflators wird auch durch schwächere Benzinpreise gedrückt, die des Kerndeflators aber könnte bei einem moderaten monatlichen Plus wie schon die CPI-Kernrate ansteigen, weil ein ungünstiger Basiseffekt wirkt", schreiben die Analysten der Helaba.

mik/kat

ISIN AT0000999982