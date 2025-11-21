Wiener Börse startet klar im Minus - ATX verliert 1,1 Prozent

Nach der Erholung der Vortage ziehen am Freitag an der Wiener Börse schon wieder dunklere Wolken auf. Der ATX gab zum Handelsstart um 1,14 Prozent auf 4.765 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Kursverlust von fast zwei Prozent an. Der ATX Prime fiel um 1,11 Prozent auf 2.370 Zähler. Deutliche Abgaben waren auch im europäischen Umfeld zu sehen.

Am Vorabend hatten insbesondere die US-Techwerte eine dramatische Kehrtwende hingelegt, als die Erleichterung nach guten Nvidia-Zahlen wieder den Sorgen vor überhöhten Bewertungen und hohen KI-Investitionen gewichen war. Darüber hinaus lieferten solide Daten vom Arbeitsmarkt der US-Notenbank Fed kaum neuen Argumente für eine Zinssenkung im Dezember.

spa/lof

ISIN AT0000999982