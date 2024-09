Wiener Börse startet klar im Plus - ATX gewinnt 0,69 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit höheren Notierungen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte kurz nach Sitzungsauftakt um 0,69 Prozent auf 3.600,88 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen ins Plus. Die Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend fielen mehrheitlich positiv aus, in Asien ging es in der Früh hingegen mit den Aktienkursen abwärts.

Laut Helaba-Analysten sei das internationale Marktgeschehen im Vorfeld der heutigen US-Inflationszahlen und der morgigen EZB-Zinsentscheidung aber von Nervosität geprägt. Noch immer befindet sich der Markt im Spannungsfeld von Wachstumssorgen einerseits und Zinshoffnungen andererseits, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage vor. Einheitlich fester zeigten sich die schwergewichteten Banken. Erste Group und Raiffeisen Bank International verteuerten sich jeweils um ein Prozent. Knapp dahinter gewannen BAWAG 0,8 Prozent.

ste/ger

ISIN AT0000999982