Wiener Börse startet klar im Plus - ATX gewinnt 1,12 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit einer befestigten Tendenz aufgenommen. Der heimischen Leitindex ATX legte in den ersten Handelsminuten deutliche 1,12 Prozent auf 3.645,42 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es kurz nach dem Auftakt mit den Aktienkursen merklich nach oben.

Die für einige Marktteilnehmer doch überraschend deutliche Zinssenkung im Ausmaß von 50 Basispunkten durch die US-Notenbank am Vorabend wird von den internationalen Aktienanlegern goutiert. Zudem hat die Fed weitere Zinsschritte nach unten angekündigt. Damit soll die weltgrößte Volkswirtschaft weiter angekurbelt werden.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert mager. Unter den Schwergewichten legten voestalpine 2,3 Prozent zu. BAWAG verteuerten sich um 1,5 Prozent. OMV-Anteilsscheine steigerten sich ebenfalls um 1,5 Prozent.

ste/ger

ISIN AT0000999982