Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,05 Prozent

Der ATX hat am Mittwoch zum Handelsstart seine Gewinne der Vortage konsolidiert. Der heimische Leitindex stand gegen 8.20 Uhr um 0,05 Prozent im Minus bei 3.643,89 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,13 Prozent auf 1.823,37 Zähler.

Negative Vorgaben lieferten die asiatischen Aktienmärkte. Im europäischen Umfeld überwogen im Frühhandel hingegen die positiven Vorzeichen. In Wien liegt das Hauptinteresse am Berichtstag bei einer Reihe an Quartalsberichten. Zahlen gab es nämlich vom Verbund, Lenzing, der Post, Addiko und FACC.

spa/ste

ISIN AT0000999982