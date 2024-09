Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX verliert 0,1 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit einem leichten Abschlag in den September gestartet. Der Leitindex ATX stand wenige Minuten nach Handelsbeginn 3.725,34 Punkten 0,12 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag. Damit wäre eine bisher sechstägige Gewinnserie zu Ende. Der ATX Prime verlor 0,11 Prozent auf 1.859,18 Zähler. Auch im europäischen Umfeld gab es zunächst geringe Verluste zu sehen.

Dass die Börsen in den USA am Montag feiertagsbedingt geschlossen bleiben, könnte auch in Europa zu einem ruhigeren Geschäft führen. Wichtige Konjunkturdaten stehen zudem nicht auf der Agenda. Uneinheitliche Vorgaben lieferten inzwischen die asiatischen Märkte. In China belasteten etwa durchwachsene Wirtschaftsdaten die Kurse. Dagegen gab es in Tokio und Sydney bescheidene Gewinne.

