Wiener Börse startet knapp im Minus - ATX verliert 0,05 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit knapp behaupteter Tendenz aufgenommen. Der ATX gab kurz nach Sitzungsauftakt um magere 0,05 Prozent auf 3.581,46 Einheiten nach. Damit steht der heimische Leitindex bereits vor seinem 3. Verlusttag in Folge. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen hingegen moderat nach oben. Die Wall Street hatte am Vorabend kaum verändert geschlossen.

voestalpine-Aktien legten in Wien leicht um 0,3 Prozent zu. Der Linzer Stahlkonzern veräußert die kriselnde deutsche Tochtergesellschaft Buderus Edelstahl. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

ste/ger

ISIN AT0000999982