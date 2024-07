Wiener Börse startet knapp im Minus, ATX verliert 0,10 %

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel etwas leichter aufgenommen. Der Leitindex ATX gab bis 9.10 Uhr 0,10 Prozent auf 3.663,10 Einheiten ab. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen nach starken Vorgaben von der Wall Street nach oben. An den US-Börsen wurden an der Nasdaq und beim S&P-500 neue Rekordhochs markiert.

Die anstehenden US-Inflationszahlen werden heute den Ton angeben und es sei fraglich, ob dies eine Unterstützung für die Aktiennotierungen mit sich bringt, schreiben die Helaba-Analysten. Fed-Chef Powell hatte laut Experten jüngst im US-Kongress gesagt, dass eine weitere Verbesserung der Inflationsentwicklung die Argumente für eine Lockerung der Geldpolitik stärken würde.

Am heimischen Aktienmarkt rückten die Nachrichten der Agrana und der Flughafen Wien AG ins Blickfeld der Akteure.

ste/sko

ISIN AT0000999982