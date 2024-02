Wiener Börse startet knapp im Minus - RBI verlieren nach Zahlen 5,3 %

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet. Der ATX gab bis 9.20 Uhr um 0,29 Prozent auf 3.445,03 Punkte nach. Belastet wurde der ATX vor allem von den Verlusten der RBI. Die Aktie verlor nach der Meldung von Jahresergebnissen des Bankkonzerns 5,3 Prozent. Die Ergebnisse hatten die Prognosen verfehlt, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Grenzen. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Mit Spannung erwartet wird an den Aktienmärkten jetzt die am Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Ein Zinsschritt der Fed wird zwar mehrheitlich nicht erwartet, von den begleitenden Kommentaren erhoffen Marktteilnehmer aber Hinweise darauf, ob die Notenbank bald mit Zinssenkungen auf den nachlassenden Preisdruck reagieren wird. Die Statements von Fed-Chef Powell könnten dabei für Ernüchterung sorgen, erwarten die Analysten der Helaba.

mik/ger

ISIN AT0000999982