Wiener Börse startet leicht im Minus - ATX verliert 0,3 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag im Frühhandel etwas schwächer in den Handel gestartet. Der österreichische Aktienindex ATX hielt zuletzt mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 4.669,65 Punkten. Die größten ATX-Verlierer waren Strabag, AT&S und voestalpine mit Kursverlusten zwischen 1 und 2 Prozent. Insgesamt zeigten sich die meisten Indexwerte aber kaum bewegt.

Auch an den meisten anderen Börsen in Europa gab es kleine Minuszeichen und nur wenig Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed abwarten. Für die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch ist eine Zinssenkung im Ausmaß von 25 Basispunkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent an den Märkten eingepreist, schreiben die Analysten der Helaba. Von der am Donnerstag folgenden EZB-Zinsentscheidung erwarten die Experten hingegen keinen Zinsschritt.

mik/ste

ISIN AT0000999982