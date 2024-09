Wiener Börse startet leicht im Plus - ATX gewinnt 0,1 Prozent

Der österreichische Aktienmarkt ist am Montag mit kleinen Gewinnen in den letzten Handelstag des Monats gestartet. Der ATX gewann in den ersten Handelsminuten 0,08 Prozent auf 3.651 Punkte. Den traditionell schwachen Börsenmonat September dürfte der heimische Leitindex dadurch mit einem Verlust von etwa zwei Prozent abschließen. Der ATX Prime stieg um 0,05 Prozent auf 1.823 Zähler.

Im europäischen Umfeld gab es überwiegend geringe Abgaben zu sehen. Uneinheitliche Vorgaben lieferten die asiatischen Märkte.

Der Ausgang der Nationalratswahl am gestrigen Sonntag beeindruckt die Investoren scheinbar wenig. Dass die rechtspopulistische FPÖ mit einem Erdrutschsieg zum ersten Mal stärkste Kraft im Land wird, hatte sich bereits seit Längerem in Umfragen angedeutet.

Darüber hinaus bleibt nach aktuellem Stand eine von den Freiheitlichen angeführte Regierung trotz des Wahlsiegs unwahrscheinlich, da die möglichen Koalitionspartner eine Zusammenarbeit mit Parteichef Herbert Kickl ausgeschlossen haben. So kann sich auch die zweitplatzierte ÖVP Hoffnungen machen, weiterhin den Kanzler zu stellen.

Zum Quartalsende gibt es außerdem noch Konjunkturdaten zu bewerten. Hier dürften Inflationsdaten aus Deutschland im Tagesverlauf das Hauptaugenmerk gelten. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage bei heimischen Werten bisher ruhig.

spa/mik

ISIN AT0000999982