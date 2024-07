Wiener Börse startet leicht im Plus - ATX legt 0,3 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.35 Uhr um 0,32 Prozent auf 3.671,84 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von guten Vorgaben der US-Börsen. Positiv aufgenommen wurden zudem Aussagen von US-Notenbank-Chef Fed-Chef Jerome beim Notenbanker-Treffen im portugiesischen Sintra. Die Äußerungen wurden als Hinweis auf mögliche Zinssenkungen gedeutet.

Gut gesucht waren im Frühhandel BAWAG und stiegen um 1,9 Prozent. Andritz-Aktien fielen nach einer neuen Analysteneinstufung um 1,6 Prozent. Die Experten von Barclays haben die Coverage der Aktie mit "equal weight" gestartet.

Nachrichten gab es in der Früh von Zumtobel. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 bei Umsatz und Gewinn Einbußen hinnehmen müssen. Nach Einschätzung der Erste Group-Analysten sind die Zahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. An der Börse gaben Zumtobel-Aktien im Frühhandel 0,3 Prozent nach.

Impulse könnten jetzt die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten liefern. In der Eurozone werden unter anderem die Einkaufsmanagerindizes von S&P veröffentlicht. In den USA werden vor den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag zahlreiche Daten erwartet, darunter der ISM-Indikator für die Dienstleister. Die ebenfalls anstehenden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie der ADP-Beschäftigungsbericht könnten zudem Hinweise auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag liefern.

mik/sto

ISIN AT0000999982