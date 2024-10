Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,33 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn mit minus 0,33 Prozent bei 3.564,58 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen ging es in den ersten Handelsminuten überwiegend knapp ins Minus.

Die Zinssenkungseuphorie scheint nach Einschätzung der Helaba-Analysten international vorerst verflogen, während die morgen anstehenden Inflationszahlen in den USA und die Eskalation des Nahost-Konflikts für Verunsicherung sorgen. Positive Vorgaben kamen am Dienstagabend von der Wall Street, in China gab es in der Früh aber klare Kursrückgänge zu sehen.

Die Meldungslage am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich auf Unternehmensebene noch sehr mager.

