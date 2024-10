Wiener Börse startet mit Abgaben - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse hat nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag zunächst weiter nachgegeben. Der ATX verlor in den ersten Handelsminuten 0,27 Prozent auf 3.588 Punkte. Für den ATX Prime ging es 0,21 Prozent auf 1.795 Zähler hinab. Im europäischen Umfeld gab es hingegen überwiegend moderate Zuwächse zu sehen.

Neuigkeiten gab es zum Konflikt im Nahen Osten. Einem Bericht der US-Zeitung "Washington Post" zufolge will Israel sich bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, was auch Bedenken in puncto einer womöglich wieder anziehenden Inflation mindert.

Ölwerte kamen dadurch jedoch unter Druck. Anteilsscheine der OMV verloren 2,3 Prozent und zogen den Leitindex mit ins negative Terrain. SBO-Papiere büßten 1,7 Prozent ein.

spa/ste

ISIN AT0000999982