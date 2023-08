Wiener Börse startet mit Gewinnen, ATX legt 0,6 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der ATX stieg bis gegen 9.25 Uhr um 0,60 Prozent auf 3.117,44 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von positiven Nachrichten aus China. Die chinesische Regierung senkte die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren.

Impulse für könnten auch die um 10 Uhr am anstehenden Daten zur Geldmenge in der Eurozone bringen. Die Zahlen könnten Hinweise auf die kommenden Schritte der EZB bringen. Zuletzt waren die Zinserhöhungserwartungen nach dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole etwas gestiegen, schreiben die Analysten der Helaba. Wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA werden am Montag nicht erwartet.

mik/kve

ISIN AT0000999982