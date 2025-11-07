Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX plus 0,7 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Gewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte im Frühhandel um 0,74 Prozent fester bei 4.802,5 Punkten. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime gewann 0,66 Prozent auf 2.385,6 Zähler. An den europäischen Leitbörsen wurden Verluste oder niedrigere Gewinne verzeichnet.

In dieser Woche seien die Erwartungen sinkender Leitzinsen in den USA gedämpft worden, schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar. "Dies lässt sich auf die Hoffnung auf eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes zurückführen. Auch die Stimmung im Dienstleistungssektor überraschte positiv", so die Analysten. Mittlerweile sei eine Zinssenkung im Dezember nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 67 Prozent eingepreist.

ISIN AT0000999982