Wiener Börse startet mit kleinem Plus, ATX legt 0,05 % zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit leichten Aufschlägen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.15 Uhr um 0,05 Prozent auf 3.709,71 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,03 Prozent auf 1.857,70 Zähler zu. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich tendenziell im Minus.

Die Vorgaben aus den USA waren ebenfalls leicht negativ - dort hatte die Wall Street am Donnerstag nach neuen Rekordständen im Frühhandel knapp behauptet geschlossen. Der Dow Jones war antrieben von Zinssenkungshoffnungen erstmals in seiner Geschichte über 40.000 Punkte gestiegen, fiel im Späthandel aber wieder unter diese Marke zurück.

In Wien geht die Berichtssaison am Freitag mit Rosenbauer in die nächste Runde - der Feuerwehrausrüster hat im ersten Quartal 2024 einen Verlust geschrieben, diesen im Vergleich zum Vorjahresquartal aber etwas eingedämmt. Die Umsatzerlöse stiegen dagegen um 17,7 Prozent auf 225,6 Mio. Euro und der Auftragseingang lag bei 362,4 Mio. Euro. Die Aktien zeigten sich in den ersten Handelsminuten prozentuell unverändert.

