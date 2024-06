Wiener Börse startet mit leichten Gewinnen - ATX steigt 0,26 Prozent

Die Wiener Börse ist nach den klaren Verlusten am Freitag mit leichten Zuwächsen in die neue Woche gestartet. Am Montag gegen 9.20 Uhr stand der heimische Leitindex ATX 0,26 Prozent im Plus bei 3.600,98 Punkten. Der ATX Prime legte 0,25 Prozent bei 1.805,22 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zum Start mehrheitlich Zuwächse.

Am heutigen Montag wird datenseitig das ifo-Geschäftsklima für Deutschland erwartet. "Die Vorgaben für das wohl bekannteste deutsche Konjunkturbarometer sind uneinheitlich", schreiben die Experten der Helaba. Kürzlich veröffentlichte Daten seien unterschiedlich ausgefallen. "Vor diesem Hintergrund sollten die Erwartungen für den ifo Geschäftsklimaindex nicht zu hoch angesetzt werden", so die Ökonomen.

Davon abgesehen dürfte der Wochenbeginn ruhig ausfallen. Unternehmensseitig blieb die heimische Nachrichtenlage bisher sehr dünn.

mha/ger

ISIN AT0000999982