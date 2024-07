Wiener Börse startet mit leichten Rückgängen, ATX minus 0,19 %

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit leichten Rückgängen aufgenommen. Der Leitindex ATX verlor gegen 9.10 Uhr 0,19 Prozent auf 3.643,31 Einheiten. Nach den deutlichen Vortagesabschlägen setzte europaweit ein Stabilisierungsversuch ein.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten habe international die Risikobereitschaft vor den morgen anstehenden US-Inflationszahlen nachgelassen. Heute sei kaum mit Impulsen zu rechnen und es sei fraglich, ob sich Anleger vor Veröffentlichung der US-Daten aus der Deckung wagen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene ebenfalls noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Optisch starke 5,7 Prozent (0,8 Euro) büßte die Agrana-Aktie ein. Die Titel werden jedoch Ex-Dividende gehandelt. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 0,9 Euro je Titel würde die Aktie leicht im Plus liegen.

ste/sko/sto

ISIN AT0000999982