Wiener Börse startet mit leichten Zuwächsen in den Handel

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Zuwächsen in den Handel gestartet. Für den ATX ging es in den ersten Handelsminuten um 0,12 Prozent auf 3.690,86 Einheiten hinauf. Nachdem sich am Vortag das Marktgeschehen um den Rückzug des US-Präsidenten Joe Biden aus dem Wahlkampf gedreht hatte, richten Investoren am zweiten Handelstag der Woche die Blicke auf das Verbrauchervertrauen in der Eurozone und die US-Immobiliendaten.

Größere Marktimpulse erwarten die Experten der Helaba von den am Nachmittag anstehenden Daten allerdings nicht. "Das Verbrauchervertrauen hinterlässt an den Finanzmärkten in der Regel keine tiefen Spuren", schrieben die Helaba-Analysten. Wichtiger seien die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes, die zur Wochenmitte auf dem Programm stehen, gefolgt vom ifo-Geschäftsklima Deutschland am Donnerstag.

sto/sko

ISIN AT0000999982