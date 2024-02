Wiener Börse startet mit Verlusten in den Handel

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Abgaben eröffnet. Im Blick steht hierzulande in erster Linie die Gewinnwarnung des Verbund vom Vorabend. Verbund-Aktien waren zunächst deutlicher tiefer in die Börsensitzung gestartet, konnten allerdings die Abgaben zuletzt auf minus 3,83 Prozent auf 66,50 Euro eingrenzen.

Der ATX fiel bis 9.45 Uhr um 0,29 Prozent auf 3.359,19 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,28 Prozent auf 1.693,41 Punkte.

Bekannt wurde am Vorabend, dass der Verbund heuer deutlich weniger verdient, als Analysten bisher prognostiziert haben. Der Versorger erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 2,60 Mrd. und 3,30 Mrd. Euro sowie ein Konzernergebnis zwischen 1,30 und 1,75 Mrd. Euro, teilte er in einer Aussendung mit. Analystenschätzungen gingen jedoch von einem Ebitda in der Höhe von rund 3,80 Mrd. Euro und einem Konzernergebnis von rund 2,10 Mrd. Euro aus.

