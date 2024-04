Wiener Börse startet mit Zuwächsen - ATX gewinnt 0,3 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag mit moderaten Zuwächsen in die Sitzung gestartet. Der ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,33 Prozent auf 3.548,56 Punkte. Der ATX Prime gewann 0,27 Prozent auf 1.776,29 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zum Sitzungsauftakt freundlich.

"Nachdem es am Wochenende im Nahen Osten ruhig geblieben ist, setzen die Anleger darauf, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommt", kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Dennoch bleibe Wachsamkeit das Gebot der Stunde, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Zwar habe sich die Eskalationsspirale im Nahen Osten nach dem Angriff von Israel auf den Iran am Freitag nicht weiter gedreht, das Schlagzeilenrisiko bleibe jedoch hoch.

