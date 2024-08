Wiener Börse startet mit Zuwächsen in den Handel

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. Nachdem der ATX an den vorangegangenen Handelstagen deutlich ins Minus geschlittert war, notierte er um 9.15 Uhr um 1,64 Prozent höher bei 3.500,06 Einheiten. Auch die europäischen Börsen zeigten sich in den ersten Handelsminuten mit Zuwächsen.

Besonders am Freitag und am Montag hatten US-Rezessionssorgen deutlich auf die Bewertungen gedrückt. Die Frage unter Analystinnen und Analysten war, ob die US-Wirtschaft weich landen wird oder hart. Mehrheitlich gehe man am Markt von Ersterem aus, allerdings würde die Federal Reserve bei einer harten Landung nach wie vor mit einer Notfall-Zinssenkung eingreifen können.

Konjunkturelle Impulsgeber hielten sich unterdessen in Grenzen. Dass die Bestellungen in der deutschen Industrie im Juni erstmals nach fünf Rückgängen in Folge einen Anstieg verzeichneten, dürfte positiv aufgenommen worden sein. Im weiteren Verlauf des Vormittags stehen Einzelhandelsumsätze der Eurozone im Blick.

sto/mha

