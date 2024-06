Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit etwas schwächerer Tendenz aufgenommen. Bis 9.15 Uhr büßte der heimische Leitindex ATX 0,33 Prozent auf 3.649,89 Punkte ein. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach deutlichen Vortageszuwächsen Kursrückgänge zu sehen.

Zur Wochenmitte hatten noch unerwartet niedrige US-Inflationszahlen beflügelt, da sie Hoffnungen auf eine näher rückende Leitzinssenkung in den USA geschürt hatten. Am Vorabend nach Börsenschluss in Europa hat die Fed laut Helaba-Analysten aber keine Eile bezüglich der Zinswende erkennen lassen.

ISIN AT0000999982