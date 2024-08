Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,5 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der ATX ermäßigte sich nach der jüngsten Erholungsbewegung gegen 9.10 Uhr um 0,52 Prozent auf 3.535,09 Einheiten, nachdem der heimische Leitindex am Vortag noch um starke 2,45 Prozent zugelegt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen abwärts. Negative Vorgaben haben die Wall Street und der Aktienmarkt in Tokio geliefert.

Enttäuschende Quartalszahlen aus der Freizeit- und Reisebranche wurden an den US-Börsen als Zeichen der Schwäche der US-Konsumenten gedeutet, hieß es. Überdies verunsicherte eine schwache Nachfrage bei der Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen. Dies habe die Sorgen um die US-Konjunktur wieder in den Fokus gerückt.

Am heimischen Aktienmarkt stehen Addiko Bank und DO&CO mit Ergebnisvorlagen im Fokus. Die Papiere des Cateringunternehmens büßten 3,8 Prozent ein. Die Titel der Addiko Bank wurden noch nicht gehandelt.

ISIN AT0000999982