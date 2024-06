Wiener Börse startet stabilisiert - ATX plus 0,35 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag zum Handelsauftakt etwas von den jüngsten Verlusten erholt. Der heimische ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,35 Prozent auf 3.546,95 Punkte. Am Freitag war der Leitindex noch auf den tiefsten Stand seit Mitte April zurückgefallen. Der ATX Prime gewann im frühen Geschäft 0,36 Prozent auf 1.781,21 Zähler.

Vor dem Wochenende hatte die Sorge vor einem Sieg der rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) bei den kürzlich ausgerufenen Neuwahlen in Frankreich die Aktienanleger verschreckt. Nicht zuletzt Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte davor gewarnt, dass das Land im Zuge der Neuwahlen in eine Finanzkrise schlittern könnte.

Die französische Wahl dürfe wohl auch in den kommenden Wochen Thema bleiben, meinen die Experten der Helaba. "Ob es dann zu einer Umkehrung der aktuellen Entwicklung kommen wird, hängt im Wesentlichen vom Wahlergebnis ab", schreiben sie in ihrem Tagesausblick.

spa/ger

ISIN AT0000999982