Wiener Börse startet tiefer - ATX fällt 1,13 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit deutlichen Verlusten aufgenommen. Schon am Donnerstag hatte der ATX tief in der Verlustzone geschlossen, diesen Trend setzte er in der Früh fort und gab bis 9.20 Uhr 1,13 Prozent auf 3.603,38 Einheiten nach. Der ATX Prime stand 1,15 Prozent im Minus bei 1.804,34 Zählern.

Auch im europäischen Umfeld stand bei den wichtigsten Indizes ein Minus vorne. Zudem kamen negative Vorgaben aus Asien und den Vereinigten Staaten. Grund dafür waren durchwachsene Konjunkturdaten aus den USA vom Donnerstag, aber auch schlechte Nachrichten von den Tech-Schwergewichten Amazon und Intel am Vorabend.

Dem ATX konnten auch gute Halbjahreszahlen der Erste Group nicht zum Aufschwung verhelfen, die bereits in der Früh veröffentlicht worden waren.

ISIN AT0000999982