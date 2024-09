Wiener Börse startet tiefer - ATX mit minus 0,3 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit moderaten Verlusten aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsbeginn, gegen 9.20 Uhr, 0,34 Prozent im Minus bei 3.603,12 Punkten. Am Freitag hatte der ATX noch deutlich um 1,0 Prozent verloren. Der ATX Prime sank am Montag in der Früh 0,31 Prozent bei 1.800,77 Einheiten. An den anderen europäischen Börsen verlief der Wochenstart uneinheitlich.

Datenseitig werden am ersten Handelstag der Woche Zahlen aus Deutschland und der Eurozone erwartet. So stehen die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und dem Euroraum auf dem Programm. Die Experten der Helaba schreiben, die Vorgaben seien vonseiten der sentix- und ZEW-Umfragen negativ. "Rückgänge sind zu befürchten, sodass die konjunkturellen Sorgenfalten tiefer werden und sich die EZB darin bestärkt sehen könnte, die geldpolitischen Zügel weiter zu lockern", schätzen die Helaba-Ökonomen.

In Österreich gestaltete sich die Meldungslage in der Früh noch sehr dünn, auch von Analystenseite gab es noch keine Impulse.

