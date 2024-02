Wiener Börse startet tiefer in den Handel

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit leichten Abgaben aufgenommen. Der ATX verlor um 9.25 Uhr 0,35 Prozent auf 3.401,42 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,30 Prozent auf 1.712,99 Punkte. Positive Vorgaben aus den USA konnten hierzulande nicht stützen. An der Wall Street wurden am Vorabend neue Rekorde verzeichnet. So schloss der Dow Jones erstmals über der Marke von 39.000 Einheiten.

Im Konjunkturfokus steht am Berichtstag das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland. Gemischte Vorgaben würden vor zu viel Optimismus warnen, schrieben hierzu die Experten der Helaba. "Neben den unterschiedlichen Signalen von Industrie und Dienstleistungen sind auch die ZEW-Salden gegenläufig gewesen." Mit einem Impuls, die Zinssenkungserwartungen weiter zurückzudrängen, rechnet die Helaba nicht.

sto/mha

ISIN AT0000999982