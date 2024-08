Wiener Börse startet wenig bewegt - ATX stabil bei 3.627 Punkten

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag zunächst kaum bewegt. Wenige Minuten nach Handelsbeginn stand der ATX marginale 0,01 Prozent im Minus bei 3.626,60 Punkten. Damit orientiert sich der Leitindex weiterhin an der 50-Tage-Durchschnittslinie bei 3.629 Einheiten. Der ATX Prime trat bei 1.816,20 Zählern praktisch auf der Stelle. Auch im europäischen Umfeld ließen es die Anleger ruhig angehen. Die Fernost-Vorgaben fielen inzwischen gemischt aus.

Stärkere Impulse blieben zum Wochenstart aus. Kursbewegende Konjunkturdaten aus der Eurozone werden erst in den kommenden Tagen erwartet. In den USA stehen am Montagnachmittag die Frühindikatoren auf dem Programm. Im weiteren Wochenverlauf richten sich die Blicke zudem auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole.

spa

ISIN AT0000999982