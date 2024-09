Wiener Börse tendiert am Nachmittag mit klaren Abgaben

Die Wiener Börse hat ihre Verluste bis am Dienstagnachmittag deutlich ausgeweitet. Der ATX sank gegen 14 Uhr um 1,12 Prozent auf 3.693,97 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 1,02 Prozent auf 1.843,80 Zähler hinab.

Die Blicke richten sich vor dem Hintergrund der anstehenden Zinssitzung der Federal Reserve auf den heute anstehenden ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in den USA. Dieser wird allerdings erst nach Börseneröffnung an der Wall Street herausgegeben. Im Vorfeld dürften sich Investoren bedeckt zeigen, zumal derzeit Geldmarktfutures auf Zinsschritte von mehr als 25 Basispunkten hinweisen. Sollten die ISM-Daten allerdings besser ausfallen als erwartet, könnte dies zu einer Reduktion der Zinserwartungen führen.

Unternehmensnachrichten waren auch am Nachmittag spärlich gesät. Im Fokus stand eine Personalie bei Pierer Mobility. Das Unternehmen hat mit Gottfried Neumeister seit 1. September 2024 einen Co-CEO neben Stefan Pierer. "Er wird frische Impulse setzen und zunehmend Aufgaben aus meinem Portfolio verantworten", so Pierer in einer Presseaussendung. Ein erneuter Vorzeichenwechsel zeigte die Aktie zuletzt wieder im Plus, sie gewann 1,5 Prozent.

Daneben rückten Analystenstimmen in den Fokus, darunter von der UBS. Die Wertpapierexperten der Schweizer Bank hoben ihre Bewertung von "Neutral" auf "Buy"; dabei wurde das Kursziel ebenfalls von 41 auf 45 Euro nach oben angepasst. Die OMV-Papiere stiegen um geringe 0,05 Prozent auf 39,18 Euro.

Die Analysten der Erste Group haben indes ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 71,80 auf 58,50 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde von Analystin Vladimira Urbankova gleichzeitig bestätigt. Die SBO-Aktie trat bei 32,25 Euro auf der Stelle.

Auch zum Flughafen Wien meldeten sich die Experten der Erste Group. Hier wurde das Kursziel von 57,5 auf 60,6 Euro angehoben und das "Accumulate"-Votum beibehalten. Der Anteilsschein gab um 1,5 Prozent auf 54,20 Euro nach.

Deutliche Kursbewegungen registrierten unter den weiteren Einzelwerten die Anteilsscheine von CA Immo. Die Aktie gab am heutigen Handelstag um 5,6 Prozent nach. Das Wochenminus beläuft sich auf bisher 12,4 Prozent.

Hinsichtlich der Bankenschwergewichte verloren Raiffeisen zwei Prozent. Erste Group und BAWAG sanken um jeweils 1,0 und 1,2 Prozent.

sto/mik

ISIN AT0000999982