Wiener Börse tendiert am Vormittag wenig verändert

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Titel und erster Absatz aktualisiert. Darüber hinaus Einzelwerte ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag wenig verändert tendiert. Der ATX stieg bis 9.55 Uhr um 0,07 Prozent auf 3.697,39 Einheiten. Der ATX Prime konnte um 0,10 Prozent auf 1.848,80 Punkte zulegen.

Vor dem Hintergrund der weiterhin intakten Zinssenkungserwartungen in den Vereinigten Staaten und im Euroraum richten sich die Blicke am Berichtstag auf das in den USA zur Veröffentlichung anstehende Verbrauchervertrauen des Conference Board für den August. Dieses dürfte laut Auffassung der Helaba wohl nichts an den Einschätzungen der Notenbanken ändern.

Unter den Einzelwerten standen in der Früh die Aktien vom Verbund im Fokus. Sie gaben um 0,7 Prozent nach. Bekannt wurde kürzlich, dass der Energiekonzern das burgenländische Photovoltaik-Unternehmen Solavolta zur Gänze übernommen habe. Bereits seit 2015 hielt Verbund 50 Prozent, nun werde das Unternehmen vollständig in den PV-Geschäftsbereich des Energiekonzerns eingegliedert, geht aus einer Aussendung hervor.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte steigerten sich OMV nach den Zuwächsen am Vortag um weitere 0,3 Prozent. Schoeller-Bleckmann bewegten sich indes nicht von der Stelle.

Gefragt waren überdies in der zweiten Börsenreihe die Anteile der RHI Magnesita, die um 2,4 Prozent zulegten. Porr gewannen 1,9 Prozent und Polytec 1,3 Prozent. Schwächer waren dagegen um 2,5 Prozent Addiko Bank. UBM sanken um 2,4 Prozent.

