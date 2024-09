Wiener Börse zeigt sich am Dienstagvormittag etwas höher

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Uhrzeit und Index-Stand angepasst. Einzelwerte und Hintergrund-Information ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag etwas höher tendiert. Der ATX steigerte sich um 9.50 Uhr um 0,12 Prozent auf 3.740,50 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,08 Prozent auf 1.864,43 Zähler hinauf.

Nachdem am Vortag aufgrund des "Labor Day"-Feiertages in den Vereinigten Staaten keine größeren Impulse an den Märkten zu spüren waren, dürften sich die Blicke heute vor dem Hintergrund der Fed-Zinsentscheidung in diesem Monat auf den ISM-Index der US-Industrie richten.

"Die mit den Geldmarktfutures gehandelten Zinserwartungen in den USA liegen für den laufenden Monat weiterhin bei einer Zinssenkung im Umfang von mehr als 25 Basispunkten", schrieben die Experten der Helaba. Sie selbst rechnen allerdings weiterhin mit 25 Basispunkten. Sollte der heutige ISM-Index eine leichte Verbesserung ausweisen, "wäre es unseres Erachtens ein Grund mehr, die Zinsen nicht zu schnell zu senken."

Unternehmensnachrichten waren insgesamt Mangelware. Eine Personalie bei Pierer Mobility stand allerdings im Fokus. Das Unternehmen hat mit Gottfried Neumeister seit 1. September 2024 einen Co-CEO neben Stefan Pierer. "Er wird frische Impulse setzen und zunehmend Aufgaben aus meinem Portfolio verantworten", so Pierer in einer Presseaussendung. Die Aktie stieg um 1,8 Prozent.

Daneben rückten Analystenstimmen in den Fokus, darunter von der UBS. Die Wertpapierexperten der Schweizer Bank hoben ihre Bewertung von "Neutral" auf "Buy"; dabei wurde das Kursziel ebenfalls von 41 auf 45 Euro nach oben angepasst. Die OMV-Papiere stiegen um ein Prozent.

Die Analysten der Erste Group haben indes ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 71,80 auf 58,50 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde von Analystin Vladimira Urbankova gleichzeitig bestätigt. Die SBO-Aktie gab um 0,3 Prozent auf 32,15 Euro nach.

ISIN AT0000999982