Wiener Handel im ersten Halbjahr mit Umsatzplus

Der Wiener Handel hat im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzplus erzielt - und das nicht nur nominell, sondern erstmals seit 2022 auch real.

Die Umsätze des Handels stiegen nominell um 3 Prozent auf rund 61 Mrd. Euro. Real entspricht dies einem Plus von 1,6 Prozent, teilte die Wirtschaftskammer Wien in einer Aussendung am Dienstag mit. Die vergangenen zwei Jahre verzeichnete der Wiener Handel Rückgänge um 4,9 bzw. 2,3 Prozent.

Während der Einzelhandel ein Umsatzplus von 3,3 Prozent auf 8,8 Mrd. Euro verzeichnete und der Großhandel mit rund 48 Mrd. Euro nominell um 2,3 Prozent mehr umsetzte, verzeichnete die Kfz-Wirtschaft nur ein Umsatzplus von nominell 0,9 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro. Real entspricht dies einem Rückgang um 1,7 Prozent.

Einzelhandel als Gewinner

Zu den Gewinnern im Wiener Einzelhandel zählten der Blumenhandel mit einem realen Plus von 3,4 Prozent und die Branchengruppe Elektro/Möbel/Heimwerkerbedarf mit einem Umsatzplus von real 3,2 Prozent. Mit Spiel- und Sportartikel setzte der Handel real um 2,7 Prozent mehr um und der Lebensmitteleinzelhandel wies ein reales Plus von 1,6 Prozent aus.

Zu den Verlierern zählten hingegen der Uhren- und Schmuckhandel mit einem realen Umsatzrückgang um 8 Prozent. Aber auch das Geschäft mit Büchern/Zeitungen (minus 5,8 Prozent real) schwächelte. Apotheken und Drogerien verzeichneten reale Umsatzeinbußen von 1 Prozent.

"Wir sehen, dass das Konsumentenvertrauen langsam zurückkehrt", merkte Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, dazu an. "Dennoch sind die Belastungen durch steigende Kosten und den internationalen Wettbewerb hoch."

fel/ivn

APA