Wifo/IHS-Konjunkturprognose Herbst 2024 - Tabelle

Das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) und das Institut für Höhere Studien (IHS) haben heute, Freitag, unter anderem folgende Konjunktur(prognose)daten vorgelegt. Wifo-Prognose mit Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent(punkten), entsprechende IHS-Prognosezahl jeweils in Klammer:

2023 2024 2025 Bruttoinlandsprodukt real -1,0 (-1,0) -0,6 (-0,6) 1,0 (0,8) Herstellung von Waren -1,8 - -4,1 - 0,6 - Handel -5,7 - -1,7 - 1,2 - Privater Konsum real -0,5 (-0,5) 0,1 (0,4) 1,2 (1,3) Bruttoinvestitionen real - (-13,0) - (-3,0) - (0,3) Bruttoanlageinvestit. real -3,2 (-3,2) -2,8 (-2,9) 0,2 (0,0) Ausrüstungsinvestit. real 2,4 (2,4) -1,5 (-2,0) -0,6 (0,0) Bauinvestitionen real -9,3 (-9,3) -4,4 (-4,0) 1,1 (0,0) Inlandsnachfrage real - (-3,5) - (-0,4) - (0,8) Exporte i.w.S., real -0,4 (-0,4) -2,3 (-3,4) 2,4 (2,2) Warenexporte real -0,4 (-0,4) -3,5 (-4,8) 2,3 (2,0) Importe i.w.S., real -4,6 (-4,6) -1,9 (-3,6) 2,2 (2,4) Warenimporte real -7,4 (-7,4) -4,0 (-4,8) 2,3 (2,3) Bruttoinlandsprodukt nomin. 5,6 - 3,7 - 3,1 - in Mrd. Euro 473,23 - 490,73 - 506,04 - Leistungsbilanzsaldo in Prozent des BIP 1,3 - 1,6 - 1,7 - Verbraucherpreise 7,8 (7,8) 3,1 (3,0) 2,2 (2,4) Unselbst. aktiv Beschäftigte 1,2 (1,2) 0,2 (0,2) 0,7 (0,5) Arbeitslosenquote (Eurostat-Definition/%) 5,1 (5,1) 5,2 (5,1) 5,3 (5,1) (nationale Definition/%) 6,4 (6,4) 7,0 (7,0) 7,2 (7,2) Brutto-Verdienste/Kopf nom. (Wifo), Bruttolohnsumme je Aktiv-Beschäftigten (IHS) 6,9 (6,8) 7,8 (8,0) 3,4 (3,8) Armutsgefährdungsquote 15,4 - 15,7 - 15,6 - Treibhausgasemission CO2-Äquivalente -6,4 - -3,6 - -1,0 - Saldo des Staatshaushalts lt.Maastricht, in % des BIP -2,6 (-2,6) -3,7 (-3,5) -4,0 (-3,4) Anmerkungen: Anders als die Bruttoanlageinvestitionen enthalten die Bruttoinvestitionen auch die Vorratsveränderungen.

WEB https://www.wifo.ac.at/