Caribbean Holdings International Aktie
ISIN: US1444561005
|
23.12.2025 18:45:00
Will Royal Caribbean Stock Sail Ahead in 2026?
Royal Caribbean Cruises (NYSE: RCL) has managed to stand out despite being the second-largest cruise line by passenger volume. Despite lagging behind Carnival in market share, its $80 billion market cap is more than double that of Carnival's.That larger size did not stop it from outperforming the S&P 500 over the past year. Still, the obvious drawback to that growth is that it trades at the second-highest valuation in the industry. Only its fast-growing rival Viking Holdings has a higher P/E ratio.Amid those conditions, will Royal Caribbean continue to sail in smooth waters over the next year, or is it destined to run aground?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caribbean Holdings International Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Caribbean Holdings International Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.