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13.08.2026 06:31:29
WILL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WILL hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
WILL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,43 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,18 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,12 Prozent auf 4,88 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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