:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.11.2025 10:44:00
Will the 2026 Social Security COLA "Trump Bump" Be Enough? Here's What History Says.
Retirees now know how much their Social Security benefits will increase next year. The Social Security Administration (SSA) recently announced an annual cost-of-living adjustment (COLA) of 2.8% for 2026. This adjustment will be slightly higher than the 2.5% increase received in 2025. Some are referring to this higher COLA as a "Trump bump." The president's tariffs have caused inflation to rise, according to Federal Reserve Chair Jerome Powell. This higher inflation resulted in next year's Social Security COLA being higher than it would have otherwise been. But will the 2026 Social Security COLA "Trump bump" be enough for retirees? Here's what history says.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
