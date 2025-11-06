|
06.11.2025 06:31:29
Willis Lease Finance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Willis Lease Finance stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 3,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
