|
12.08.2026 13:53:15
Wilmar H1 Profit Rises
(RTTNews) - Wilmar International (F34.SI) reported that its first half net profit was $608.9 million compared to $594.9 million, last year, an increase of 2.3%. The company reported a 13% increase in pre-tax profit to $1.06 billion for the six months ended June 30, 2026 from $937.7 million, prior year. Earnings per share, in US cents, was 9.7 compared to 9.5. Core net profit improved by 10% to $641.5 million from $583.7 million, last year. The company said the improvement was driven by stronger performances in the Feed & Industrial Products and Food Products segments. Revenue was $38.56 billion compared to $32.89 billion, previous year, up 17.2%.
The Board has approved an interim tax exempt dividend of S$0.05 per share. The interim dividend will be paid on September 2, 2026.
Wilmar shares closed trading at S$3.94 on Singapore Exchange, down 0.51%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.