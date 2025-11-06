Wingstop: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wingstop lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wingstop ein EPS von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 175,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 162,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at