Wirecard Aktie
WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060
|
12.12.2025 19:24:00
Wirecard-Skandal: EY muss nach BGH-Urteil die Hosen runterlassen
Der BGH urteilt: Der Insolvenzverwalter des Ex-Dax-Unternehmens erhält auch Einblick in vertrauliche Inhalte und Hintergrundinformationen von EY.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!