Wirtschaftsminister Kocher - Wirtschaftsbeziehungen zu Indien stärken

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) will die bilateralen Beziehungen zu Indien stärken. Im Rahmen einer Wirtschaftsmission bereist der Minister von Montag bis Freitag das mit 1,4 Mrd. Einwohnern bevölkerungsreichste Land. Begleitet wird er von Wolfgang Hesoun, Vizepräsident der Wirtschaftskammer, Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, und einer Wirtschaftsdelegation von 18 Unternehmen, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit.

Chancen für die heimische Wirtschaft gebe es genügend: Indien gehört mit 7,3 Prozent BIP-Wachstum zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften und habe das größte Wachstum unter den G20-Staaten.

Im Rahmen dieser Reise gehe es auch darum, die Kooperationsmöglichkeiten für heimische Betriebe auszuloten. Gleichzeitig sollen auch die Möglichkeiten am österreichischen Arbeitsmarkt aufgezeigt werden. Schließlich gebe es in Indien gute Ausbildungen in Schlüsselbereichen. Und Kocher will Österreich als Filmstandort für indische Filmproduktionen bewerben. Daher will Kocher in Indiens Filmhauptstadt Mumbai die Vorteile der österreichischen Filmförderung FISA+ vorstellen.

Chancen ergeben sich für österreichische Unternehmen vor allem in den Bereichen Industrie-Modernisierung, Automotive, Verkehrsinfrastruktur, Energiewirtschaft sowie Smart City, teilte das Ministerium weiters mit.

