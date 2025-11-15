Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

<
15.11.2025 14:08:00

With Just 7 Weeks Left in 2025, Rocket Lab Still Aims for 20+ Launches

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) reported its third-quarter results on Monday evening. As of Wednesday evening, the stock was down 3.7%. Based on just these two facts, you'd probably assume this means that Rocket Lab missed its earnings targets on Monday.But it didn't.In fact, according to data from The Fly, Rocket Lab actually beat earnings quite soundly. Sales for the quarter, which analysts predicted would be no more than $152 million, came in above $155 million. And instead of the $0.10 per share that analysts thought Rocket Lab would lose for the quarter, the space company lost only $0.03. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
