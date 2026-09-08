08.09.2026 14:44:00

With the S&P 500 Setting Record Highs, History Points to 1 Clear Move

It's fair to say 2026 has thrown investors more curveballs -- the war in Iran and soaring Treasury yields among them -- than they bargained for. Amid those headwinds, the S&P 500 and other major U.S. equity gauges are marching higher.

Investors can't directly invest in an index, so for this exercise, I'm using the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), a nearly $1.1 trillion behemoth that's the world's largest exchange-traded fund (ETF). As of Sept. 4, the VOO ETF is up 13.6% year to date. That's commendable work in just over eight months, but the S&P 500's 2026 showing is even more noteworthy considering the aforementioned challenges.

When the S&P 500 hits a record, more often follow. Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:12 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen