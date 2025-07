WK Kellogg-Aktie auf Höhenflug: Ferrero-Übernahme in Milliardenhöhe möglich

• WK Kellogg-Aktie schießt infolge von Übernahmegerüchten in die Höhe• Potenzieller Deal zwischen Ferrero und dem Cerealien-Hersteller rückt in den Fokus• Fusion könnte den globalen Lebensmittelmarkt maßgeblich beeinflussen

Übernahmegerüchte katapultieren WK-Kellogg-Aktie in die Höhe

Die Aktie von WK Kellogg legt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 50,40 Prozent auf 26,32 US-Dollar zu. Auslöser ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach der italienische Süßwarenhersteller Ferrero, bekannt für Marken wie Ferrero Rocher und Nutella , kurz vor einer Übernahme des US-Cerealien-Herstellers stehen soll. Der potenzielle Deal, der sich auf rund 3 Milliarden US-Dollar belaufen könnte, würde den Börsenwert von WK Kellogg, der zuletzt bei etwa 1,5 Milliarden US-Dollar lag, deutlich übertreffen. Eine offizielle Bestätigung der Unternehmen steht noch aus, doch die Spekulationen heizen den Markt kräftig an.

Schoko-Gigant will sich Frühstücks-Klassiker schnappen

Die mögliche Akquisition von WK Kellogg durch Ferrero würde zwei der weltweit bekanntesten Lebensmittelkonzerne zusammenführen. WK Kellogg ist das Unternehmen hinter beliebten Frühstücksmarken wie Froot Loops und Frosted Flakes, die in Nordamerika weit verbreitet sind. Diese Transaktion würde Ferreros Präsenz auf dem wichtigen US-Markt erheblich stärken und das Portfolio um eine neue Kategorie erweitern. Dem Bericht zufolge könnte Ferrero den Deal bereits diese Woche abschließen.

Strategische Diversifizierung in einem umkämpften Markt

Analysten sehen in der potenziellen Übernahme eine strategische Chance für Ferrero, sich im hart umkämpften Lebensmittelmarkt weiter zu diversifizieren. Arun Sundaram, Analyst bei der US-Finanzfirma CFRA Research, erklärte gegenüber Reuters, dass diese Übernahme für Ferrero eine Gelegenheit darstelle, "über die Süßwaren hinaus zu diversifizieren und seine Präsenz auf dem US-Markt zu vertiefen". WK Kellogg, das erst im Oktober 2023 aus einer Abspaltung vom ursprünglichen Kellogg-Konzern (heute Kellanova) hervorging, kämpft in einem schwierigen Marktumfeld mit schwacher Nachfrage nach Cerealien. So ging im ersten Quartal 2025 der Nettoumsatz um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Übernahme durch Ferrero könnte WK Kellogg die notwendigen Ressourcen und die Marktkraft verleihen, um diese Herausforderungen besser zu meistern und Wachstumschancen in einem sich wandelnden Konsumgütermarkt zu nutzen.

Redaktion finanzen.at